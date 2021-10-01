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Live Score CPNS BKN Aceh – Agus Kurniawan, Pelamar Bawaslu RI Raih Skor Tertinggi di Sesi I Hari Ini

Agus Kurniawan, pelamar di Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), meraih skor tertinggi di Sesi I di titik lokasi Politeknik Aceh hari ini

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah
zoom-inlihat foto Live Score CPNS BKN Aceh – Agus Kurniawan, Pelamar Bawaslu RI Raih Skor Tertinggi di Sesi I Hari Ini
Youtube/Live Score BKN Aceh
Live Score CPNS BKN Aceh – Agus Kurniawan, Pelamar Bawaslu RI Raih Skor Tertinggi di Sesi I Hari Ini 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Berikut Live Score BKN Aceh dan perolehan nilai peserta ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021 hari ini, Jumat (1/10/2021).

Hari ini, Kantor Regional XIII BKN Aceh menyiarkan secara langsung Live Score BKN Aceh di 6 titik lokasi (Tilok) ujian SKD CPNS berbasis CAT.

Saat artikel ini ditulis, ujian Sesi I telah usai digelar di semua titik lokasi dan siang nantinya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian Sesi II.

Untuk diketahui, khusus hari Jumat hanya digelar dua sesi ujian, yakni pukul 08.00 WIB/WITA/WIT dan pukul 15.00 WIB/WITA/WIT.

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Agus Kurniawan, pelamar di Instansi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, meraih skor tertinggi di Sesi I di titik lokasi Politeknik Aceh hari ini.

Ia berhasil memperoleh skor 453 (TWK 130, TIU 135 dan TKP 188), mengungguli 86 peserta lainnya.

Husnatul Ismi menempati posisi kedua dengan total skor 419, TWK 80, TIU 150 dan TKP 189.

Pelaksanaan SKD CPNS di tilok Politeknik Aceh Sesi I hari ini diikuti oleh pelamar dari instansi Bawaslu RI.

Bergeser ke titik lokasi pelaksanaan SKD CPNS 2021 di Kabupaten Aceh Tengah, pada Sesi I diikuti oleh 98 peserta.

Febrina Muslimah berhasil meraih skor tertinggi 438 di titik lokasi tersebut, dengan rincian TWK 125, TIU 140 dan TKP 173.

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