Kunjungi Stadion Klub Inggris, Khabib Nurmagomedov Tolak Anggur Sir Alex hingga Ingin Gebuk Suporter

Sir Alex Ferguson (kiri), berbicara dengan Khabib Nurmagomedov di sela pertandingan Manchester United vs Everton di Stadion Old Trafford, Inggris, 2 Oktober 2021.

SERAMBINEWS.COM - Legenda UFC, Khabib Nurmagomedov menonton langsung dua laga Premier League di Old Trafford dan Anfield.

Pada Sabtu (2/10/2021) lalu, Khabib menonton laga Manchester United Vs Everton di Old Trafford. Dan pada Minggu (3/10/2021), ia menonton laga Liverpool Vs Man City di Anfield.

Ada pengalaman berbeda dirasakan sosok berjuluk The Eagle itu ketika menyambangi markas Manchester United dan Liverpool.

Di Old Trafford, Khabib jadi tamu spesial karena punya kedekatan khusus dengan Cristiano Ronaldo.

Ia juga bertemu mantan pelatih legendaris Setan Merah, Sir Alex Ferguson, mantan sprinter dunia Usain Bolt, dan eks pemain Man United Patrice Evra.

Dalam pertemuan itu, Khabib mengaku sempat ditawari segelas anggur oleh Sir Alex Ferguson.

"Dia bertanya kepada saya apakah saya ingin segelas anggur," kata Khabib dilansir dari BBC.

Karena dirinya muslim, tentu Khabib menolak tawaran Sir Alex.

Walau demikian, ia memiliki cara yang unik untuk memberitahu Sir Alex bahwa ia seorang muslim.

"Saya berpikir, bagaimana saya menjelaskan kepadanya bahwa saya seorang Muslim?"