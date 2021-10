Live Streaming Indonesia vs Chinese Taipei Thomas Cup, Duet Ahsan dan Daniel, Main Pukul 13.30 WIB

Live Streaming Indonesia vs Chinese Taipei Thomas Cup 2020, Duet ganda putra Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin, Main Pukul 13.30 WIB

SERAMBINEWS.COM – Berikut link live streamingm line up dan order of play Thomas Cup 2020 yang akan mempertemukan Indonesia vs Chinese Taipei.

Pemain senior bulutangkis ganda putra, Mohammad Ahsan akan diduetkan dengan pemain muda, Daniel Marthin di Thomas Cup 2020.

Indonesia akan berhadapan dengan tim Thomas Chinese Taipei pada siang ini, Rabu (13/10/2021) pukul 13.30 WIB.

Tunggal putra terbaik Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting akan mengawali perjuangan skuat Merah Putih di Thomas Cup 2020.

Pertandingan tim Indonesia vs Chinese Taipei di putaran ketiga babak penyisihan Grup A akan dilangsungkan di Court 1 Ceres Arena, Kota Aarhus, Denmark.

Pertandingan tersebut akan disiarkan secara langsung di TVRI dan aplikasi streaming Vidio.com serta Youtube BWF.

Link live streaming terdapat di akhir tulisan ini.

Bermain di Ceres Arena, Indonesia tidak menurunkan andalan ganda putra terbaiknya, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sebagai kekuatan ganda putra.

Indonesia lebih memilih untuk menurunkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto sebagai ganda putra nomor 1.

Fajar/Rian akan menghadapi andalan Chinese Taipei, Lee Yang/Wang Chi-Lin.