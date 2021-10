Minat Warga dan Pelajar di Gayo Lues Untuk Divaksin Meningkat

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM, BLANGKEJEREN - Minat dan antusias warga yang ingin divaksin terus meningkat secara drastis dalam beberapa hari terakhir ini di kabupaten Gayo Lues (Galus).

Bahkan program vaksinasi yang sedang digalakan oleh pemerintah, kini sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif dan terlihat dari grafik pertumbuhan warga Galus yang telah di vaksinasi di Gayo Lues.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Serambinews.com, Sabtu (16/10/2021), kegiatan vaksin terus digencarkan dan digalakkan oleh Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Salah satunya Polres Galus membuka gerai keliling keliling berupa mobile vaksin door to door.

Kapolres Gayo Lues, AKBP Carlie Syahputra Bustamam, melalui Kabap Ops AKP Hadirin, kepada Serambinews.com, mengatakan, pertumbuhan vaksinasi di Kabupaten Galus menunjukkan pertumbuhan yang positif dan minat warga maupun pelajar untuk divaksin juga meningkat drastis.

Dia mengatakan, hal itu tentu setelah digalakkan dan digencarkan vaksinasi melalui program, Polres Galus membentuk Pamatwil di setiap kecamatan dan membuka gerai vaksin lainnya.

Bahkan vaksinasi juga dilakukan dengan sistem jemput bola atau vaksin door to door dan kegiatan vaksin go to school.

Selain itu juga vaksin dilakukan di pondok pesantren, sehingga kini jumlah masyarakat yang di vaksin sangat menunjukan pertumbuhan yang signifikan.

"Polres Galus bersama Pemerintah daerah optimis, bahwa pada akhir Desember 2021 di kabupaten tersebut dapat mencapai herd imunity, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dan harus didukung bersama-sama,"sebutnya.(*)

