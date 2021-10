Polda Gelar Vaksinasi Go To Universitas, Ratusan Mahasiswa Divaksin dan Dapat Voucher

For Serambinews.com

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bidhumas Polda Aceh bekerja sama dengan BPD HIPMI Aceh dan Pihak Civitas Akademi Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) Banda Aceh, menggelar vaksinasi merdeka go to universitas, Senin (18/10/2021) di kampus setempat.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, SH., S.I.K., M.Si, mengatakan, kegiatan vaksinasi merdeka go to universitas itu berlangsung di UBBG yang beralamat di Jalan Tanggul Krueng Lamnyong No. 34 Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Dalam kegiatan vaksinasi itu, ratusan mahasiswa UBBG dari berbagai fakultas berhasil menerima vaksin, ucap Kabid Humas.

Hasil vaksinasi itu dapat dirincikan bahwa mahasiswa yang mendaftar sebanyak 149 orang, kemudian yang menerima vaksin dosis 1 sebanyak 90 orang dan menerima vaksin dosis 2 sebanyak 56 orang.

"Sedangkan 3 mahasiswa lagi batal divaksin setelah dilakukan pemeriksaan secara medis," sebut Winardy.

Kegiatan itu turut dihadiri Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP Muliadi, S. H., M. H, mewakili Kabid Humas Polda Aceh, Rektor UBBG Dr. Lili Kasmini, SSi., M.Si, Wakil Rektor 2, sejumlah Civitas Akademika UBBG tersebut dan Pihak BPD HIPMI Aceh.

Selanjutnya yang hadir Perwira dan Staf Bidhumas Polda Aceh dan sejumlah tenaga kesehatan dari Bid Dokkes Polda Aceh serta sejumlah mahasiswa UBBG yang membantu pada saat dilakukan proses vaksin.

Kegiatan yang mulai digelar sekira pukul 08.00 WIB hingga selesai itu diwarnai pembagian voucer gratis berupa paket data Telkomsel sebanyak 6 GB.(*)

