USK dan BPSDM Aceh Jalin Kerja Sama dengan The University of Rhode Island

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi asal Amerika Serikat, The University of Rhode Island (URI). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Wakil Rektor I USK, Prof Dr Marwan, dan Kepala BPSDM Aceh, Dr Syaridin SPd MPd, di Balai Senat USK, Darussalam, Banda Aceh, pada Selasa (19/10/2021) malam.

Penandatanganan itu turut disaksikan perwakilan URI di Indonesia, Diana Devi.

Sementara pimpinan URI menyaksikan kegiatan tersebut secara daring dari Amerika Serikat (AS). Mereka antara lain Vice Provost for Global Initiatives, Dr Gifty Ako-Adounvo, serta Dean of College of the Environment and Life Sciences, Dr John Kirby dan Dr Brook Ross. Sementara dari USK turut disaksikan oleh Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Direktur Pascasarjana, serta para pejabat lainnya.

Syaridin dalam sambutannya mengatakan, bentuk kerja sama ini adalah program pendidikan yang bernama Masters of Environmental Science & Management (MESM) antara USK dan URI. Adapun sumber pendanaan program tersebut berasal dari Pemerintah Aceh melalui BPSDM Aceh.

Sebenarnya, sebut Syaridin, program ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 namun sempat terhenti. Lalu, pada 2019 coba ditindaklanjuti kembali oleh BPSDM Aceh sehingga dapat terlaksana pada tahun ini. Dalam pendidikannya, pada tahun pertama mahasiswa akan kuliah terlebih dulu di USK seperti yang sudah berlangsung. Lalu, pada tahun kedua, mahasiswa akan diberangkatkan ke AS untuk belajar di URI.

Syaridin menyakini, program pendidikan ini sangat bermanfaaat khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM Aceh. Untuk itulah, ia menyampaikan terima kasih kepada USK yang sudah memfasilitasi kerja sama ini. “Kami berharap kerja sama ini berjalan lancar, dan mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Semoga SDM yang kita lahirkan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Aceh,” ucapnya.

Sementara itu, Prof Marwan mengatakan, USK juga menyambut baik kerja sama ini. Sebab, sangat sejalan dengan komitmen USK untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itulah, Prof Marwan menyampaikan terima kasih kepada tim USK, URI, dan BPSDM Aceh yang sudah terlibat selama ini sehingga kesepakatan ini dapat terwujud.

Selain itu, USK juga sangat bangga karena dari 15 penerima beasiswa ini, 10 orang di antaranya merupakan mahasiswa USK. “USK berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan lulusan yang religius, kreatif, memiliki kesadaran sosial, serta beretika. Kerja sama ini adalah salah satu upaya mewujudkan misi tersebut,” ucap Prof Marwan seperti disampaikan Koordinator Humas USK, Ferizal Hasan SE, kepada Serambi, Rabu (20/10/2021).

Selanjutnya, Gifty Ako-Adounvo mengungkapkan, Rektor URI Marc Parlange turut menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan salam kepada Pemerintah Aceh serta USK. Menurutnya, pihak URI sangat antusias menyambut 15 penerima beasiswa ini untuk tiba di Amerika Serikat tahun depan. “Kami sangat senang dan menunggu kedatangan mahasiswa dari Aceh untuk belajar di Universitas Rhode Island pada tahun kedua nanti,” ujarnya. (jal)