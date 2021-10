Larissa Chou Dituduh Belum Bisa Move On Gara-gara Unggah Foto Ini

SERAMBINEWS.COM - Larissa Chou dituduh belum bisa move on dari Alvin Faiz gara-gara unggah foto bersama almarhum Ustaz Arifin Ilham.

Sebagaimana diketahui, perpisahan Larissa Chou dengan Alvin Faiz masih menjadi sorotan publik.

Walau mereka kini sudah menjalani kehidupan masing-masing, Larissa masih terus dikaitkan dengan sang mantan.

Teranyar, Larissa Chou mengunggah potretnya bersama mendiang ustaz Arifin Ilham.

Foto kebersamaan tersebut diambil saat mendiang ayah Alvin Faiz menjalani perawatan intensif.

Foto tersebut diunggah Larissa Chou lewat unggahan Instagram Story-nya pada Sabtu 23 Oktober 2021.

Larissa membagikan fotonya bersama mendiang Ustaz Arifin Ilham. ((Kolase Instagram/Larissa Chou))

"We love him a lot but Allah loved him more,

Tidak akan tergantikan," tulis Larissa Chou dikutip TribunStyle Minggu 24 Oktober 2021.

Setelah mengunggah potret tersebut, seorang netizen mendadak mengomentarinya.

Ia menuduh Larissa Chou belum bisa move on karena mengunggah potret ayah Alvin Faiz di Instagramnya.