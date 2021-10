Live Streaming Man United vs Liverpool, Barcelona vs Real Madrid, Inter vs Juventus,Marseille vs PSG

Live Streaming Manchester United vs Liverpool, El Clasico Barcelona vs Real Madrid, dan Inter Milan vs Juventus hingga Marseille vs PSG

SERAMBINEWS.COM - Jadwal bola malam ini cukup seru dengan melibatkan tim-tim papan atas di Eropa.

Misalnya duel Liga Inggris antara Manchester United vs Liverpool

Liga Spanyol akan tersaji El Clasico Barcelona vs Real Madrid.

Inter Milan vs Juventus akan bertarung di Liga Italia.

Marseille vs PSG akan tampil maksimal di Liga Perancis.

Tentu saja masih banyak pertandingan lain dan duel malam ini melibatkan para pemain bintang.

Jangan lewatkan, siaran langsung bola malam ini yang menyuguhkan laga big match, dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, hingga Ligue 1 Prancis.

Pertandingan malam nanti bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV, RCTI, dan live streaming RCTI Plus gratis, beIN Sports, Mola TV.

Laga big match yang akan tersaji malam ini seperti Manchester United vs Liverpool, El Clasico Barcelona vs Real Madrid, dan Inter Milan vs Juventus.