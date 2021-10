Disinggung Soal Penghasilan Teuku Ryan Kalah Jauh dari Adiknya, Oki Setiana Dewi: Memang Kenapa?

SERAMBINEWS.COM - Youtuber sukses Ria Ricis segera menikah dengan kekasihnya Teuku Ryan, pemuda asal Aceh.

Berdasarkan informasi yang beredar, Ria Ricis dan Teuku Ryan akan melangsungkan pernikahan pada 12 November 2021.

Hal itu berdasarkan keterangan dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Jumat (29/10/2021).

Keduanya akan melangsungkan akad nikah di Hotel Intercontinental, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Menjelang pernikahan yang semakin dekat, penghasilan Teuku Ryan tiba-tiba disorot oleh netizen.

Sebagai mantan pegawai BUMN, penghasilan Teuku Ryan disebut kalah jauh dengan penghasilan Ria Ricis.

Dikutip dari Kontan.co.id, Ria Ricis adalah Youtuber kenamaan Tanah Air yang memiliki penghasilan tertinggi ketiga setelah Deddy Corbuzier dan Raffi Ahmad.

Memiliki subscribers lebih dari 26 juta, estimasi pendapatan Ria Ricis per bulan dikabarkan mencapai US$ 14.100 - US$ 224.900, atau setara dengan Rp 204,45 juta - Rp 3,26 miliar.

Alhasil, Ryan yang dianggap sebagai pria biasa atau bukan dari kalangan selebriti dinilai tak setara oleh netizen.

Meski demikian, kakak Ria Ricis, yakni Oki Setiana Dewi justru tak ambil pusing dengan hal tersebut.