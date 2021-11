Di Balik Canda Tawanya, Presenter Melaney Ricardo Harus Menahan Rasa Sakit yang Luar Biasa

SERAMBINEWS.COM - Presenter Melaney Ricardo baru-baru ini mengungkap bahwa dirinya mengidap endometriosis.

Penyakit endometriosis yang dideritanya itu sering kali menimbulkan rasa sakit saat ia bekerja.

Melaney tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa di bagian perut dan kepala ketika penyakitnya kambuh.

"Aku juga mengalami namanya endometriosis," kata Melaney Ricardo saat live Kopi Viral Trans TV, Rabu (3/11/2021).

"Mungkin teman-teman yang di Kopi Viral tahu ya tiap kedatangan bulanan tuh, I have to deal with pain dan migrain," jelas Melaney.

Padahal di sisi yang lain, presenter berdarah Batak ini harus tampil dan berusaha menghibur masyarakat yang menyaksikannya di televisi.

"Aku harus ngelawak, bikin orang ketawa, padahal aku dalam keadaan pendarahan, sakit kepala," tambahnya lagi.

Mengutip Tribun Video, endometriosis mempengaruhi sekitar 1 dari 10 wanita saat usia reproduksi.

Endometriosis sering dialami oleh wanita yang berusia 30-an dan 40-an.

Pada kasus endometriosis, jaringan yang mirip dengan lapisan di dalam rahim ditemukan di luar rahim.

Hal tersebut dapat menyebabkan peradangan kronis di jaringan perut.

Penyakit endometriosis ini termasuk penyakit serius, tapi sayangnya seringkali tidak terdiagnosis.

Gejala umum dari endometriosis diantaranya nyeri hebat selama periode, ovulasi, pendarahan hebat, kelelahan, kabut otak, dan infertilitas.(*)

