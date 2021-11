Terungkap Rahasia Kecantikan Kulit Victoria Beckham, Ternyata Dimulai dari Hal Sederhana

SERAMBINEWS.COM - Sosok Victoria Beckham memiliki wajah yang cantik dan karier yang sukses.

Selain menjadi ibu dari keempat anaknya, Victoria juga merupakan perancang busana dan pemilik rumah mode dengan brand VB (Victoria Beckham).

Victoria kini sudah memasuki usia 47 tahun, meskipun begitu, dia justru terlihat semakin bugar, menawan, dengan kulit yang cantik.

Victoria pernah membagikan rahasia kulit cantiknya melalui unggahan snapgram di akun Instagram miliknya @victoriabeckham.

Victoria menulis, "Good morning. Hot water and lemon first thing! So good for your skin!"

Yang artinya, "Selamat pagi. Air panas (hangat) dan lemon hal pertama! Sangat bagus untuk kulitmu!"

Minum air lemon hangat di pagi hari dalam kondisi perut yang masih kosong baik untuk kesehatan.

Minuman ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Cara membuatnya, cukup peras satu buah lemon, kemudian masukkan ke dalam segelas air hangat, aduk rata dan minum.

Meski terlihat sederhana, meminum air lemon hangat memiliki banyak manfaat bagi tubuh.