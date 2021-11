Akkral dan Salwa, Terpilih sebagai Duta Wisata Indonesia

Aceh sangat berbangga atas prestasi putra-putri terbaiknya yaitu Muhammad Akkral dan Salwa Nisrina Authar Nyakcut Daulat yang berhasil meraih juara pada Pemilihan Duta Wisata Indonesia (PDWI) 2021, di Gedung Taman Budaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/11/2021) malam.

Prestasi ini merupakan penantian selama 15 tahun bagi masyarakat Tanah Rencong, seperti harapan Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, pada Pemilihan Agam Inong Aceh 2021 secara virtual, akhir Oktober 2021. Dalam video pendek tersebut, Gubernur berharap Duta Wisata Aceh yang tampil di PDWI 2021 mampu menorehkan kabar gembira dan membawa ‘selempang kejayaan’ ke Bumi Serambi Mekkah.

Karena itu, Gubernur mengaku bangga atas pencapaian Akkral dan Salwa. Lewat akun Twitter-nya @niriansyah, Nova mengucapkan selamat kepada pasangan Agam Inong ini. Bahkan, Gubernur menyebutkan bahwa kemenangan Akkral dan Salwa di kancah nasional sudah ikut mengharumkan nama Aceh.

"Selamat kpd ananda Muhammad Akkral & Salwa Nisrina yg telah mengharumkan nama Aceh di tingkat Nasional," kata Gubernur Aceh dalam cuitannya di Twitter, dikutip Serambi, Senin (8/11/2021). Postingan itu disambut hangat oleh pengguna Twitter lain. Hingga kemarin, puluhan 39 likes telah menyukai postingan tersebut.

Beberapa komentar bernada ucapan selamat pun ikut disampaikan oleh pengguna Twitter lainnya atas pencapaian Akkral dan Salwa yang menjadi duta wisata nasional tahun ini. " Selamat......semoga selalu sukses," komentar @Erwin76348***. "Alhamdllah selamat." komentar @khaidirmuhmmd membalas cuitan Nova Iriansyah di Twitter.

Kadi Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, kemarin, mengatakan, masyarakat Aceh patut berbangga atas prestasi yang diraih putra putri terbaik Aceh pada ajang Duta Wisata Indonesia 2021. “Ini tentunya menjadi salah satu pemicu semangat masyarakat untuk bangkit kembali memajukan pariwisata setelah diterpa pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Pada malam Grand Final PDWI 2021, Akkral dan Salwa yang mengenakan pakaian adat Alas (Aceh Tenggara) tampil menawan. Saat melakukan presentasi di hadapan dewan juri terkait busana daerah, Akkral dan Salwa pun tampil lugas dan membanggakan. Alhasil, mereka mengharumkan nama Aceh di kancah nasional dengan menjadi juara pertama pada event tersebut.

Di posisi kedua atau Wakil 1 Duta Wisata Indonesia 2021 diraih oleh perwakilan NTB, Akbar Ramadhan dan Ratu Balqis Islamy Tamal. Sedangkan juara ketiga diberikan pada Duta asal Bangka Belitung.

"Agam Inong Aceh sudah berhasil menunjukkan kualitasnya untuk berkompetisi di tingkat nasional dengan melewati berbagai ujian yang dipersyaratkan oleh dewan juri. Dengan kemenangan ini, Aceh akan makin dikenal dan menyuarakan semangat branding The Light of Aceh sebagai co Branding Wonderful Indonesia ke penjuru nusantara bahkan mancanegara. Tentu kita harus bangga dan mengapresiasi capaian ini,” kata Jamaluddin.

Sudah jalani karantina

Sebagai informasi, sebelum terpilih menjadi Duta Wisata Indonesia 2021, Akkral yang berasal dari Banda Aceh dan Salwa yang merupakan perwakilan Lhokseumawe sudah menjalani karantina sejak 3 November 2021. Koordinator Duta Wisata Kota Lhokseumawe, Joel Pase mengatakan, selama menjalani karantina selama enam hari, Akkral dan Salwa sudah mengikuti berbagai kegiatan.

Di antaranya, sebut Joel Pase, mengikuti malam pembukaan, pembekalan, penampilan bakat, presentasi potensi daerah, wawancara mendalam, kunjungan wisata, hingga mengikuti malam Grand Final PDWI 2021. "Kita sangat bangga, terutama pada Inong Salwa selaku duta asal Lhokseumawe yang kini sudah meraih prestasi di tingkat nasional," ucapnya. (una/bah)