5 Polwan Polda Aceh Ikuti Konferensi Tingkat Dunia

BANDA ACEH - Lima personel Polwan dari Polda Aceh mengikuti Konferensi Polwan Sedunia ke-58 atau The 58th Internasional Association of Women Police (IAWP) 2021 yang secara resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi, Minggu (7/11/2021) di Labuan Bajo, Nusa Tenggra Timur.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy SH SIK MSi dalam keterangan persnya menyampaikan, dalam acara 'The 58th Internasional Association of Women Police (IAWP) 2021' Polda Aceh mengikutsertakan lima personel Polwan.

Adapun personel Polwan tersebut, kata Winardy, adalah; Polwan Senior AKBP Chomariasih, Pakor Polwan Kompol Mursidah, Kasi Binorsosmas Ditbinmas Polda Aceh Kompol Purnamawati, AKP Vifa Fibriana Sari SH SIK MH dan Bripka Ratih Rahayu.

Menurut Winardy, jumlah peserta yang mengikuti acara pembukaan dan seluruh rangkaian acara konferensi tersebut berjumlah 980 peserta. Dengan rincian, peserta internasional sebanyak 39 orang dari 12 negara dan 2 organisasi internasional, serta dari Indonesia sebanyak 407, termasuk dari Polda Aceh.

Dalam konferensi itu juga, para peserta mengikuti parade dengan menggunakan baju kebesarannya masing-masing, termasuk peserta Polwan RI yang di dalamnya ada Polwan dari Polda Aceh. "Mereka semua menggunakan baju kebesaran masing-masing, baik Polwan mancanegara maupun Polwan RI dengan berbagai varian seragam yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Winardy, Rabu (10/11/2021) di Mapolda Aceh.

“Untuk memeriahkan acara the 58th IAWP tersebut juga diadakan Parade Of Nations yang merupakan salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan selama 58 tahun dalam rangkaian kegiatan International Association of Women Police (IAWP),” tutupnya.(dan)