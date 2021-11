FISIP Unimal Gelar Konferensi Internasional Secara Daring dan Luring

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (FISIP Unimal) kembali menggelar menggelar Konferensi Internasional tentang Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora (ICoSPOLHUM) selama dua hari, 11-12 November 2021 secara daring dan luring.

Untuk kegiatan secara luring diadakan di Aula Cut Meutia Kampus Bukit Indah Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan secara daring menggunakan Zoom Meeting yang diikuti peserta dari mahasiswa akademisi dan berbagai pihak lain dari dalam dan luar negeri.

Kegiatan tahun ke-2 ini mengangkat tema “Strengthening the Roles Of Social Science, Political science, and Humanities in Disruptive Era/Penguatan Peran Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Humaniora di Era Disrupsi”

“Kegiatan ini menghadirkan sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadi keynote speaker (pembicara utama),” ujar Ketua Panitia Ketua Panitia Dr Ratri Chandrasari, dalam siaran pers yang diterima, Serambinews.com, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: VIDEO - Heboh, Air Sungai Memerah di Gampong Simpang Lhee Langsa Barat

Baca juga: VIDEO - Kurir Ini Kehilangan Paket Kiriman, CCTV Rekam Kejadian di Lokasi, Ternyata Dicuri

Pada hari pertama kegiatan tersebut diisi Prof Edward Aspinal dari Australian National University, kemudian Prof Peter Charles Sinclair Taylor dari Murdoch University Australia.

Lalu, Prof Dr Robert Sibarani MS dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia dan Dr Zikri Bin Muhammad dari Universiti Malaysia Terengganu.

“Konferensi ini mempertemukan para akademisi, peneliti, ilmuwan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang keahlian dan dari sejumlah negara,” ujar Dr Ratri.

Para pemateri kata Dekan FISIP, mempresentasikan, berbagi, dan mengatasi berbagai masalah politik, hukum, pendidikan, dan bidang ilmu sosial lainnya yang terjadi pada saat ini.

Sedangkan pada hari kedua juga akan menghadirkan sejumlah pemateri berkompeten dari dalam dan luar negeri juga.(*)