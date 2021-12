Karya Putra Aceh Raih Piala Citra FFI, Kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik

Film dokumenter Three Faces In The Land Of Sharia besutan sutradara asal Aceh Davi Abdullah meraih anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 kategori film dokumenter pendek terbaik yang diselenggarakan, di Jakarta, Rabu, 10 November 2021.

Laporan Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Film Dokumenter berjudul Three Faces In The Land Of Sharia, besutan sutradara asal Aceh, Davi Adullah meraih anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2021 kategori Film Dokumenter pendek terbaik. Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan, Rabu (10/11) di Jakarta.

Film yang menceritakan tentang kondisi sosial masyarakat di daerah Syariah, Aceh diproduksi dengan waktu yang begitu panjang dan penuh dengan tantangan. ”Tidak mudah untuk membuat film yang bagus. Butuh perjuangan yang besar, banyak energi dan waktu serta konsisten tim yang harus kuat,” Kata Davi.

Menurut Davi, produksi film itu dilakukan secara independen dan butuh waktu sekitar tiga tahun lamanya. "Lumanyan lama buat film tersebut, dan membutuhkam biaya yang besar juga," tambah Director Of Photografi, Fadil Batubara.

Penyerahan Piala Citra kepada tim Film dokumenter ‘Three Faces In The Land Of Sharia’ itu disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Menparekraf, Sandiaga Uno.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo merasa bangga bahwa di masa pandemi industri film Indonesia meraih banyak prestasi gemilang di dunia film internasional, mengungguli negara-negara lain di Asia Tenggara. Presiden terkesan dengan kejelian para sineas Indonesia dalam mengambil cerita dari sudut pandang yang kadang tidak terpikirkan.

"Saya melihat memang bermacam-macam arah sudut cerita yang diambil seperti tadi baik mengenai syariah yang ada di Provinsi Aceh, kemudian juga ada tadi mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, tadi apa judulnya "Invisible Hopes" dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Saya kira ini sebuah pandangan yang tajam, yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik," ujar Presiden.

Film dokumenter Three Faces in the Land of Sharia lebih menekankan pada kritikan minoritas terhadap implementasi hukum syariat di Aceh. Film ini juga menyorot tentang pendapat minoritas terkait hukum cambuk dan hukum rajam bagi pelanggar Qanun Jinayah di Aceh.

Ketua Komite Festival Film Indonesia, Reza Rahadian menyampaikan, apresiasi dan rasa syukurnya atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Usmar Ismail. Ia juga menegaskan bahwa tantangan yang disebabkan pandemi Covid-19 bukanlah satu halangan untuk menciptakan mahakarya luar biasa bagi dunia perfilman Tanah Air.

"Dalam perubahan yang terjadi, insan perfilman Indonesia tetap berjuang untuk berkarya, serta tetap memberikan apresiasi tertinggi kepada insan perfilman Indonesia," ujar Reza.

Kadisbudpar Aceh, Jamaluddin mengatakan, peghargaan ini telah menambah deretan prestasi bergengsi yang diraih oleh putra aceh di tingkat nasional. semoga ini juga menjadi pelopor untuk bangkitnya industri kreatif serta akan memacu generasi muda Aceh untuk berani berkarya yang akan mengharumkan nama Aceh di kancah perfilman Indonesia.

"Di tengah pandemi covid-19 melanda, yang berdampak buruk pada seluruh sektor ekonoomi masyarakat. Generasi muda Aceh masih bisa berkarya dan memberikan prestasi membanggakan, tentu kita harus bangga dan mengapresiasi atas capaian ini. harapan kami, semangat untuk memajukan industri kreatif khususnya perfilman di Aceh harus ditingkatkan, karena ini juga sebagai ajang untuk lebih memperkenalkan Aceh kepada masyarakat di seluruh penjuru nusantara,” ujar Jamal.

Tim Film Three Faces in the Land of Sharia, yang disutradarai oleh Davi Abdullah dan Produser Masridho Rambey, DOP Fadil Batubara serta sejumlah crew lainnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga memperoleh piara citra film dokumenter pendek terbaik tahun 2021.(*)