Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kian Mesra, Saling Tulis Kata Cinta, Ada Apa Sebenarnya

SERAMBINEWS.COM - Biduan dangdut Ayu Ting Ting dikabarkan kian dekat dengan Desainer, Ivan Gunawan.

Tak diketahui bagaimana hubungan Ayu Ting Ting dan desainer kondang Ivan Gunawan yang sebenarnya.

Selama ini publik hanya mengetahui kalau Ayu dan Ivan hanya berteman dan partner dalam urusan kerjaan.

Namun, belakangan ini hubungan mereka nampaknya lebih dari sekadar teman.

Seperti yang terlihat pada unggahan di Instagram story @ayutingting92 pada Rabu (17/11/2021), Ayu Ting Ting kini sudah berani membagikan tangkapan layar isi chat-nya dengan Ivan Gunawan.

Dalam unggahan tersebut, Ayu Ting Ting tidak menunjukkan hal apa yang sedang mereka bicarakan.

Namun terlihat bahwa Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tak sungkan saling menuliskan kata cinta satu sama lain.

"Oke sayang cinta. Love you," tulis Ayu Ting Ting.

"Love you more. Have fun ya," balas Ivan Gunawan.