DME Akan Gantikan Gas Elpiji, Apa Keunggulannya dan Berapa Harganya?

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah mempersiapkan Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan konsumsi gas Elpiji atau Liquified Petroleum Gas (LPG).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut akan ada konversi penggunaan Elpiji menjadi produk hilirisasi batubara berupa Dimethyl Ether (DME) seperti dilansir Kontan (24/11/2020).

Arifin menargetkan, penggantian konsumsi dari LPG ke DME akan berlangsung pada tahun 2035.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Hasto Wibowo menyampaikan, penetapan harga DME nantinya perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak.

Untuk batas atas harga tidak boleh melampaui harga LPG saat ini, namun tidak juga terlalu rendah.

"Batas bawah harga jangan terlalu rendah, jangan sampai capex investor di DME ini engga balik modal," ungkapnya dalam seminar daring Selasa (9/3).

Hasto menambahkan, mengacu pada CPO Aramco harga LPG yang diimpor Pertamina bulan ini berada di level US$ 610 per metrik ton (MT).

Sedangkan perhitungan Kementerian ESDM, kisaran harga DME yang bakal ditawarkan ke masyarakat berkisar US$ 389 hingga US$ 420 per MT.

"Jadi bisa dilihat, kita punya DME lebih murah. Pasang range lebar, harga US$ 330 per MT hingga US$ 430 per MT kami rasa akan doable," prediksi Hasto.

Sebagai offtaker, Hasto menambahkan kalau dalam menetapkan harga, Pertamina akan melihat potensi volatilitas harga LPG ke depan, juga dari histori harga yang ada.