2.753 Honorer Pemko Lhokseumawe Diputus Kontrak, Untuk Hemat Keuangan yang Makin Berkurang

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 nanti akan kontrak 2.753 Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer grade C.

Kabag Humas dan Protokoler Pemko Lhokseumawe, Marzuki, menyampaikan hal ini dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Minggu (21/11/2021).

Menurutnya, selama ini, Pemko Lhokseumawe harus memplot anggaran capai Rp 9,9 miliar untuk membayar honor ribuan THL tersebut.

"Keputusan ini kerena mengingat kondisi keuangan daerah.

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikirim pemerintah pusat kepada Pemko Lhokseumawe semakin tahun semakin berkurang," kata Marzuki.

Atas putusan ini, maka diharapkan, kepada kepala OPD yang selama ini menandatangani SK kepada tenaga honor grade C tersebut, tidak lagi memperpanjang SK baru untuk tahun 2022.

Dijelaskan juga, kepada ribuan tenaga honor gread C, selama ini dibayar gaji/honor sebesar Rp 300.000 per bulan.

"Dengan jumlah tenaga honor sebanyak 2.753 orang, maka dalam satu tahun, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan anggaran sebesar Rp 9,9 miliar," paparnya.

Bahkan, akibat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang semakin berkurang, maka pada tahun 2021 saja, Pemko hanya mampu membayar gaji/honor tenaga honor selama sembilan bulan, serta TPK bagi ASN pun sembilan bulan.

Jadi, karena Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak lagi mampu membayar gaji bagi THL di tahun 2022,, maka diharapkan kepada mereka untuk mencari peluang kerja di tempat lain.

Seperti diketahui, saat ini di Pemko Lhokseumawe memiliki 3.153 orang ASN, 227 tenaga honor daerah (Honda) grade A yang gajinya dibayar Rp 800.000 per bulan.

Kemudian 1.506 tenaga honor kategori grade B yang gajinya Rp 500.000 per bulan dan 2.753 THL kategori grade C yang gajinya Rp Rp 300.000 per bulan.

Dengan demikian selama ini total tenaga honor di Pemko Lhokseumawe saat ini mencapai 4.812 orang, yakni tenaga honor grade A, B dan C. (*)