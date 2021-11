Ini Harga All New Honda BR-V di Aceh, Siap Dikirim Januari 2022

PT HPM secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 dan sudah bisa dipesan.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021, Kamis (11/11/2021).

Generasi kedua dari model 7-Seater LSUV Honda, Honda BR-V, ditawarkan dalam lima varian dengan harga mulai dari Rp 275,9 juta per unit.

Sementara harga untuk setiap varian Honda BR-V untuk area Aceh adalah All New Honda BR-V S MT Rp 277,9 juta/unit, All New Honda BR-V E MT Rp 291,9 juta/unit, dan All New Honda BR-V E CVT Rp 301,9 juta/unit.

Kemudian All New Honda BR-V Prestige CVT Rp 323,9 juta/unit, dan All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM Rp 341,9 juta/unit.

Menjadi salah satu display Honda di GIIAS 2021, untuk pertama kalinya konsumen dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi.

Sebelumnya pemesanan sudah dibuka sejak World Premiere pada 21 September 2021.

Sampai saat ini pemesanan All New Honda BR-V sudah mencapai sekitar 2.000 unit di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Senin (22/11/2021) menyebutkan Harga All New Honda BR-V yang diumumkan itu merupakan harga on the road wilayah Aceh dan sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di Januari 2022.

Harga tersebut dapat disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi seperti adanya insentif pajak dan lain-lain.

