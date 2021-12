Siswa SMAN 7 Banda Aceh Raih Emas

* Juara Penelitian Internasional

BANDA ACEH - Lima siswa SMA Negeri 7 Banda Aceh meraih prestasi cemerlang di tingkat internasional dengan menyabet medali emas pada ajang Indonesia Inventors Day 2021 International Young Inventors Award (IYIA).

Ajang bergengsi tersebut digelar oleh Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA), di Denpasar, Bali, 26-29 November 2021.

Kelima siswa yang merupakan tim andalan SMA Negeri 7 Banda Aceh itu terdiri atas Zahratul Dwi Safrina sebagai ketua tim. Anggotanya, Raza Muda Angkasa, Muhammad Nouval Devina, Aisyah Jihan Amanda, dan Letizia Rossa Fauzi.

Para siswa tersebut didampingi dua guru pembimbing, yaitu Jusmarita MPd dan Novris Sariani SPd.

Utusan SMA Negeri 7 Banda Aceh itu berlomba pada kategori farmasi dan kesehatan (International Innovation Competition Qualification Wintek Pharmacy and Health Category).

Karya kreatif tersebut berjudul "Paper Soap as an Anti-Bacterial Against Escherichia Coli from Kitchen Lemongrass Waste (Cymbopogon Citratus)" atau Sabun Kertas sebagai Antibakteri terhadap Escherichia Coli dari Limbah Sereh Dapur.

Para peserta dalam ajang yang dihelat INNOPA ini berasal dari 15 negara, di antaranya Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, Jordania, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

INNOPA merupakan lembaga nonprofit (NGO) yang hadir untuk menaungi dan mengakomodasi inovator Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat internasional.

Tergabung sebagai anggota penuh International Federation of Inventors’ Associations (IFIA), INNOPA juga turut serta membantu dalam memperkenalkan inovasi karya anak bangsa Indonesia ke tingkat dunia.