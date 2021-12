Telkomsel Hadirkan Dunia Games Awards 2021

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana mengatakan, ajang Dunia Games Awards 2021 merupakan bentuk komitmen Telkomsel

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler terus berupaya mengakselerasi setiap aspek di ekosistem gaming dan esports Tanah Air untuk semakin berkembang hingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa menuju milestone baru di sektor digital.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pada tahun ini Telkomsel melalui Dunia Games akan menggelar Dunia Games Award 2021 (DGA 2021) untuk terus memacu spirit bagi seluruh insan agar terus berkontribusi untuk mendukung kemajuan salah satu sektor ekonomi kreatif nasional. Acara puncak penghargaan tersebut akan diselenggarakan pada 23 Desember 2021 di Jakarta.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Nirwan Lesmana mengatakan, ajang Dunia Games Awards 2021 merupakan bentuk komitmen Telkomsel untuk terus memaksimalkan perannya sebagai enabler.

Yang bukan hanya memperkuat ekosistem gaming dan esports Indonesia melalui pengembangan platform Dunia Games maupun perhelatan berbagai kompetisi, melainkan juga melalui pemberian apresiasi kepada seluruh pihak, mulai dari gamer hingga pengembang game lokal yang telah memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan industri terkait.

Oleh karena itu, Telkomsel berharap DGA 2021 dapat menjadi stimulus yang mampu menumbuhkan semangat seluruh pihak di industri gaming dan esports agar dapat terus berkarya, bersinergi dan berkolaborasi demi menghadirkan #IndonesianPride yang akan turut berdampak pada kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Pada ajang penghargaan tersebut, Telkomsel akan memberi

kan apresiasi kepada para gamer, atlet esports profesional, content creator, esports organizer, publisher dan developer game lokal, celebrity gamer hingga fans club esports yang akan terbagi ke dalam 17 kategori.

Berbagai kategori tersebut meliputi nominasi untuk esports Male dan Female Player of the Year, esports Team of the Year, Game of the Year, Cosplayer of the Year, Coach of the Year, dan yang spesial akan ada Lifetime Achievement yang diberikan dalam ajang DGA 2021.

Nirwan lebih lanjut menjelaskan, kandidat-kandidat yang masuk di setiap kategori nominasi dipilih berdasarkan penyeleksian ketat. Dimulai dengan melakukan penilaian dan survei melalui platform media dan lembaga Dailysocial.id untuk memastikan kelayakan kandidat dari setiap kategori.

Telkomsel turut menggandeng 23 Panelist dengan berbagai latar belakang di industri gaming dan esports Indonesia, seperti dari media esports, esports organizer, CEO organisasi esports, dan publisher game lokal untuk menyeleksi ratusan lebih kandidat sehingga hanya tersisa lima terbaik di setiap kategori.

Ia menjelaskan para pemenang yang berhak mendapatkan apresiasi di ajang DGA 2021 ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme vote yang dilakukan secara daring di situs dgawards.duniagames.co.id mulai dari 1 sampai 14 Desember 2021. Untuk meningkatkan pengalaman, masyarakat yang selesai melakukan vote dapat menjelajahi “Virtual World” Dunia Games dengan melakukan beragam aktivitas, seperti bermain mini game, berburu harta karun, mengoleksi DG Exp dan melakukan redeem beragam hadiah menarik, hingga melihat virtual screen untuk mengakses konten MAXstream.

Malam kemeriahan DGA 2021 akan ditayangkan live secara eksklusif di aplikasi MAXstream, channel YouTube Dunia Games, YouTube Telkomsel pada 23 Desember 2021 dan highlight rangkuman kegiatan di SCTV pada 24 Desember 2021, pukul 12.00-12.30 WIB.

“Industri gaming dan esports Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif yang dibuktikan dengan semakin banyaknya elemen yang hadir untuk memperkuat ekosistemnya hingga berbagai prestasi tingkat global yang berhasil diraih oleh para gamer kebanggaan kita,” tutup Nirwan. Informasi lebih lanjut mengenai Dunia Games dapat diakses melalui www.duniagames.co.id. (*)

