Pemkab Pijay Beri Hadiah Umrah untuk 19 GTK Berprestasi

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya (Pijay) melalui Dinas Pendidikan da Kebudayaan (Disdkbud) setempat memberikan hadiah berupa umrah kepada 19 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta siswa yang meraih prestasi baik di tingkat Nasional maupun di Provinsi.

Pemberian hadiah umrah serta piagam penghargaan serta cendera mata itu dipusatkan di Aula Cot Trieng II Kantor Bupati Pijay, Jumat (3/12/2021) petang.

"Mereka telah mengharumkan nama daerah (Pijay) baik dilevel Nasional maupun di Aceh dan ini patut disyukuri,"sebut Bupati Pijay, H Aiyub Bin Abbas bersama Wakil Bupati, Dr H Said Mulyadi SE MSi kepada Serambinews.com, Sabtu (4/12/2021).

Menurut Aiyub Bin Abbas, Pemkab Pijay sesuai dengan komitmen awal tetap solid merealisasikan janji kepada para 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' itu untuk diberikan hadiah umrah ini sebagai motivasi dan dedikasi prestasi yang telah mengharumkan nama Pijay. "Jujur saja, 19 GTK ini patut mendapat perhatian karena telah menoreh tinta emas dalam mendongkrak mutu pendidikan dan mengharumkan nama Pijay," jelasnya.

Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pijay, M Nasir SPd kepada Serambinews.com, Sabtu (4/12/2021) mengatakan, pemberikan penghargaan 19 GTK berprestasi ini bertepatan pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke 76.

"Mereka ini (19 GTK) telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi daerah dalam mengharumkan nama daerah apalagi ditingkat Aceh dan Nasional GTK Pijay Telah menunjukan dedikasi yang sangat luar biasa,"jelasnya.

Drincikan M Nasirz ke 19 GTK Berprestasi itu masing-masing, Zahniar SP asal SMPN 2 Ulim sebagai juara III tingkat provinsi, Rahmadani SPd selaku Kepala SDN 6 Meureudu juara I seleksi Kepala Sekolah Dasar tingkat Provinsi Aceh, Suryani SPd sebagai Juara II pengawas SMP Berprestasi Tingkat provinsi Aceh dan Muhammad SPd sebagai Juara II pengawas SD provinsi.

Selanjutnya Isfandiar SAg MPd sebagai Asesor BAN-SM, Afriyani, S.Pd sebagai Asesor BAN-SM dan Fasilitator Guru Penggerak, Marsidi, S.Pd.,M.Pd sebagai Asesor BAN-SM, Muhammad SPd sebagai fasilitator guru, Samsul Bahri SPd sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak, Mukhlish MPd sebagai fasilitator 3 issue besar pendidikan tingkat Nasional dan Siswa Berprestasi Shazia Ranaditya SD IT Annur sebagai Ambassador Of Culture Reconneting With Your Culture tingkat Nasional,.

Lalu, Anggun Putri Sofara asal SDN 1 Bandar Dua sebagai juara II Lomba bercerita tingkat provinsi Aceh, Shazia Ranaditya asal SD IT Annur sebagai juara I dengan presentasi kebudayaan Bahasa Inggris Tingkat Provinsi Aceh serta Nur Maghfirah asal SMPN 2 Bandar Baru. "Pada intinya kami berharap prestasi gemilang ini dapat terus dipertahankan dan malah lebih,"pungkasnya.(*)