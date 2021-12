Ratusan Ikan Cupang dari Aceh dan Sumut Ikut Kontes di Bireuen

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Ratusan ekor ikan cupang (betta), Sabtu dan Minggu (4-5/12/2021) mengkuti kontes vol 1 berlangsung dilantai dua StarBlack Coffe Shop Bireuen, berbagai warna ikan cupang berada dalam toples plastik diletakkan berjejer.

Amatan Serambinews.com, ikan cupang awalnya dibawa dengan fiber ikan dan sudah diberi oksigen.

Setiba di lokasi kontes, ikan didaftarkan pada panitia. Panitia yang umumnya remaja orabg tua serta kaum ibu melihat berbagai jenis ikan yang sudah berada dalam toples transparan.

Ratusan ekor ikan cupang diletakkan berjejer dan dibatasi dengan keras karton

Keterangan diperoleh Serambinews.com, ada 370 entri ikan yang telah didaftarkan peserta berasal dari Bireuen, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan sekitarnya, juga Medan serta Asahan.

Ketua Panitia Alfiansyah akrab di sapa Kolenk Jaya kepada Serambinews.com menjelaskan, kontes ikan cupang ini untuk perdana digelar di Bireuen yang diselenggarakan oleh komunitas Bireuen Betta Fish.

Sedangkan untuk proses penjurian panitia turut menghadirkan para juri yaitu Serot dari Pekanbaru, Budi Irsan dari Medan dan Rijal Satria dari Aceh, dan hadiah bagi juara umum Rp 3 juta dan trophy.

Disebutkan, juara lainnya grand champion divisi A,B,C,D Rp 300 ribu dan trophy, best of show divisi E Rp 300 ribu dan trophy, best of from divisi F Rp 300 dan trophy, juara I uang pembinaan Rp 120 ribu dan trophy.

Selanjutnya, juara II Rp 100 ribu dan trophy, juara III Rp 80 ribu dan trophy. Sedangkan juara umum 1, 15 poin, juara umum 2, 7 poin, dan juara umum 3, 3 poin.