Ini Rekomendasi WHO Terkait Penyebaran Covid-19 Varian Omicron, Prokes dan Vaksinasi jadi Perhatian

SERAMBINEWS.COM - Kemunculan varian covid-19 terbaru yakni .1.1.529 alias Omicron sebagai Variant of Concern (VOC) telah menjadi perhatian serius Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kemunculan varian Omicron yang pertama kali terdekteksi di kawasan Afrika Selatan membuat WHO bergerak cepat mengambil langkah untuk penanganan secara global.

WHO menilai varian covid-19 Omicron lebih berbahaya dari varian covid-19 yang telah ditemukan sebelumnya sehingga WHO mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk diterapkan masyarakat global.

Seperti mudah menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya.

Menurut WHO varian yang menjadi perhatian pada 26 November 2021 ini merupakan mutasi baru dari Covid-19.

"Keputusan ini berdasarkan pada bukti yang diberikan kepada TAG-VE bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang mungkin berdampak pada perilakunya," papar WHO dalam penjelasan Minggu (28/11/2021).

TAG-VE adalah The Advice of WHO’s Technical Advisory Group on Virus Evolution atau Kelompok Penasihat Teknis WHO tentang Evolusi Virus.

Varian baru virus Corona, Omicron sudah terdeteksi di beberapa negara sejak pertama kali ditemukan di Benua Afrika.

Varian ini disebut sebagai salah satu yang sangat cepat dalam menularkan virus.

WHO menyatakan varian B.1.1.529 atau Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021.