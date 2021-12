Konferensi Internasional USM: WHO Serius Tanggulangi Penyakit di Dunia

Rektor Universitas Serambi Mekkah, Dr. Teuku Abdurahman, SH, SpN menyampaikan apresiasi yang setingginya tingginya terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Staf Ahli PBB bidang Kesehatan Dunia di WHO (World Health Organization), Archana Seahwag, MBBS, DTMPH, MseIH, mengatakan bahwa WHO sangat serius dalam menanggulangi berbagai penyakit secara global. Karena itu WHO bersama badan Dunia lainnya, untuk terus meningkatkan kerjasama sehingga berbagai penyakit menerpa penduduk dunia dapat ditanggulangi dan diminimalisir.

Hal ini terungkap dalam 1st Health International Conference Universitas Serambi Mekkah (USM) yang dimotori oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) tanggal 11 Desember 2021.

International Seminar I dengan tema "Global Strategy for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases" (ist)

Pembicara lainnya dalam International tersebut adalah Maja Emila Marcus, M.A, Ph.D dari University of Gottingen –Jerman. Sementara Pemateri dari Indonesia diundang Dr. Irwan Saputra, S.Kep., MKM dan Dr. Marthoenis, M.Sc, MPH (Universitas Syiah Kuala).

Kegiatan yang dipandu oleh Septhia Irnanda, Ph.D dan diikuti oleh lebih dari 260 peserta, berjalan cukup meanarik karena membicarakan “Global Strategy for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases’. Setelah para pemateri menyampaikan pemaparannya, dialog interaktif diisi dengan tanya jawab berjalan penuh antusias peserta.

Salah seorang mahasiswi tingkat akhir FKM USM yang tidak mau disebut namanya, mengatakan bahwa kegiatan internasional kesehatan tersebut sangat bermanfaat yang bukan hanya membuka wawasan, tetatpi juga memberikan kesempatan padanya berinteraksi dengan pemateri kelas dunia di bidang kesehatan masyarakat.

Secara terpisah, Rektor Universitas Serambi Mekkah, Dr. Teuku Abdurahman, SH, SpN didampingi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ismail, M.Kes, menyampaikan apresiasi yang setingginya tingginya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Apalagi kebutuhan pencerahan dari para pakar Internasional kepada para dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

Kami berharap, lanjut Teuku Abdurahman, kiranya, 2nd Health International Conference Universitas Serambi Mekkah, dapat terus dijalankan di tahun 2022 mendatang. Sehingga peran USM dalam penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya kesehatan terus berlanjut. Amin (*)