Daftar 7 Kapolda yang Dimutasi Kapolri Listyo Sigit, Dua Diantaranya Bakal Pensiun

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi di tubuh Polri. Tercatat, tujuh perwira Polri yang menjabat kapolda turut dimutasi.

Keputusan ini diteken dalam Surat telegram bernomor ST/2568/XII/KEP.2021 oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Wahyu Widada pada Jumat (17/12//2021).

Tertulis pada surat tersebut, mutasi pada sejumlah Kapolda dilakukan karena memasuki masa pensiun dan dalam rangka rotasi.

"Ya benar, proses mutasi secara alamiah yang pensiun dan tour of duty and tour of area serta penyegaran," Kepala Divisi Humas Polri Irjej Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (18/12).

Diketahui, Kapolri menerbitkan empat surat telegram mutasi dan rotasi sejumlah pejabat tinggi (pati) dan penjabat menengah (pamen) di instansi Polri.

Total sebanyak 660 orang perwira Polri yang dirotasi dan mutasi.

Berikut daftar tujuh Kapolda yang dimutasi:

1. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto dimutasi dari jabatannya sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam rangka memasuki usia pensiun.

Ia digantikan Irjen Pol Agung Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Irwasum Polri.

2. Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri dimutasi menjadi Pati Sahli Kapolri juga karena akan pensiun.