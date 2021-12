Amerika Serikat Akui Covid-19 Omicron Telah Mendominasi Kasus Virus Corona di Negaranya

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat mengakui Covid-19 varian Omicron telah mendominasi kasus virus Corona di negaranya.

Varian Omicron menyumbang 73 persen dari kasus virus Corona, dari 12 sampai 18 Desember 2021.

Hal itu disampaikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS pada Senin (20/12/2021).

Varian Delta telah menjadi kekuatan pendorong dalam infeksi AS selama lima bulan lebih.

Data CDC menunjukkan pada akhir bulan lalu, lebih dari 99,5 persen kasus virus Corona bervarina Delta.

Sedangkan Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika bagian selatan pada akhir November, dan sejak itu telah ditemukan di 90 negara.

Diperkirakan minggu lalu, lebih dari 650.000 infeksi Omicron dilaporkan di Amerika Serikat.

Di New York, Pacific Northwest, dan Tenggara, diyakini setidaknya 90 persen infeksi baru disebabkan oleh Omicron, lapor The Associated Press (AP), Selasa (21/12/2021).

"Angka-angka itu sangat mencolok," kata Direktur CDC Dr. Rochelle Walensky.

Tetapi, katanya, tidak mengejutkan, karena mengikuti pertumbuhan yang terlihat di negara-negara lain.