Telkomsel The NextDev Buka Kesempatan bagi Seluruh Perusahaan Rintisan

Telkomsel kembali menghadirkan program The NextDev Talent Scouting 2021 yang pada edisi kali ini memiliki empat kategori khusus berdasarkan SDGs.

The NextDev Talent Scouting 2021 mencari startup yang memiliki fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung terlaksananya peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel The NextDev Talent Scouting 2021 membuka kesempatan bagi seluruh perusahaan rintisan tahap awal, untuk dapat bergabung dan menciptakan dampak sosial positif bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital tepat guna.

Oleh karena itu, The NextDev Talent Scouting 2021 menghadirkan empat kategori yang telah didesain khusus berdasarkan SDGs seperti Economic Empowerment, Edtech for Change, Health Revolution, Tourism and Ecotourism agar dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030.

General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Andry P Santoso, Kamis (23/12/2021) mengatakan, sebagai program pengembangan perusahaan rintisan tahap awal yang konsisten dihadirkan sejak tahun 2015, The NextDev Talent Scouting hadir sebagai wadah bagi para pelaku yang ada di ekosistem startup dan para talenta di bidang teknologi digital untuk dapat meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan potensi diri.

Sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan inovasi berbasis digital yang dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan di setiap fase kehidupan masyarakat.

Inisiatif ini juga mempertegas dukungan Telkomsel dalam mendorong akselerasi ekosistem digital nasional serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di bidang teknologi digital, agar berdaya saing tinggi, yang juga akan membuka peluang hadirnya lebih banyak smart digitalpreneur.

Sehingga, Indonesia akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dengan potensi ekonomi digital yang besar.

Ia menambahkan, dalam mengkurasi perusahaan rintisan yang telah mendaftar, The NextDev Talent Scouting 2021 menetapkan beberapa kriteria seperti berikut: