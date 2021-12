VIDEO Hutan Rusak Penyebab Utama Bencana Alam, Hutan Gundul Sebabkan Angin Puting Beliung

SERAMBINEWS.COM - Hutan sehat dan jauh dari pembalakan liar adalah salah satu cara menjaga kondisi alam dan diri sendiri jauh dari bencana.

Apabila hutan habis ditebang, dedaunan rontok karena akar-akar pohon dicabut, maka bersiap-siap berbagai bencana alam akan menyapa para manusia, tidak tahu ia bersalah maupun tidak, semua akan terkena imbasnya.

Cuaca yang mudah berubah-ubah terjadi karena kondisi alam terutama hutan banyak yang rusak.

Hal demikian disampaikan oleh Zakaria, yakni Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 (BMKG) Sultan Iskandar Muda Blangbintang, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, potensi terjadi bencana akan semakin besar apabila hutan banyak rusak, berbagai macam bencana bisa terjadi. Dari banjir, hujan-hujan ekstrem sampai angin puting beliau.

Syedara lon simak bincang antara Serambi on TV dengan Zakaria dalam program Live Update Aceh dengan tema "Kondisi Alam Aceh Akhir Tahun 2021" yang disiarkan langsung di Facebook Serambinews.com dan YouTube Serambi on TV.

Editor Syamsul Azman

