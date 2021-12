Bahagianya Venna Melinda Dilamar Ferry Irawan, Pasang Cincin Lamaran ke Jari Manis

SERAMBINEWS.COM - Bintang sinetron Venna Melinda akhirnya dilamar oleh sang kekasih, Ferry Irawan di sebuah restoran.

Ibu 2 anak itu tidak bisa menyembunyikan binar bahagianya kala Ferry memberikan cincin lamaran.

Momen lamaran Ferry Irawan dan Venna itu disaksikan oleh teman-teman keduanya dan direkam dalam sebuah video singkat di Instagram.

Venna Melinda bahkan sempat menitikkan air mata tanda haru sebab kini dirinya akan melepas masa lajang.

"Will you marry me?" tulis Ferry Irawan dalam akun @ferryirawanofficial dikutip Rabu (29/12/2021).

Lamaran Ferry itu dilanjut dengan memasangkan cincin ke jari manis Venna.

Di akhir, Ferry membuat pergerakan romantis dengan mencium tangan Venna.

"Love you abi," ujar Venna Melinda pamer cincin di Instagram.

Hubungan asmara Ferry dan Venna memang dikabarkan akan berlanjut ke pernikahan.

Bahkan Venna terang-terangan memberi syarat kepada Ferry Irawan untuk memiliki rumah terlebih dahulu sebelum menikahinya