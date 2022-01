Rektor IAIN Langsa Launching Aplikasi SITOTAL pada Peringatan HAB

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Senin (3/1/2022) menggelar upacara peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Ke-76 Kementerian Agama RI, di Aula Seuramoe Teuhah Kampus IAIN setempat.

Dalam kesempatan itu, Rektor IAIN Langsa, Dr. H. Basri, MA, menyerahkan sejumlah penghargaan kepada civitas akademika IAIN Langsa.

Adapun penghargaan diberikan kepada UPT Perpustakaan atas capaiannya mendapatkan Akreditasi B dari Perpustakaan Nasional RI, Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam (HKI) atas capaiannya meraih Akreditasi Bai Sekali dari BAN PT.

Lalu, Pengelola Jurnal Al-Qadha atas capaian Akreditasi SINTA 4, Pengelola Jurnal Jebis atas capaian Akreditasi SINTA 4, dan Pengelola Jurnal Al-Muamalat atas capaian Akreditasi SINTA 5.

Rektor juga menyerahkan penghargaan kepada 19 dosen IAIN Langsa yang telah melakukan publikasi jurnal internasional bereputasi Scopus mulai dari Q1 hingga Q4.

Penghargaan Humas Award 2022 yang diadakan oleh Humas IAIN Langsa juga langsung diserahkan kepada para pemenang, yakni Kategori Website Produktif dan Konsisten dalam Pemberitaan yang diraih oleh Fakultas Syariah.

Kategori Media Sosial Instagram Produktif yang diraih oleh UPT Perpustakaan, dan Kategori Permohonan Liputan Terbanyak diraih oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Selanjutnya penghargaan juga diberikan kepada Humas IAIN Langsa yang telah meraih peringkat II Anugerah Berita Pengawasan PTKN se-Indonesia oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Kemudian Tim UI GreenMetric IAIN Langsa yang diketuai oleh Dedy Surya, M.Psi atas capaiannya membawa IAIN Langsa meduduki ‘The 82nd Most Suistable University in Indonesia in 2021 UI GreenMetric World University Rankings’.