NATO dan Rusia Tak Capai Kesepakatan Tentang Ukraina, Ribuan Tentara Siap Tempur di Perbatasan

SERAMBINEWS.COM, BRUSSELS - Rusia dan NATO gagal mencapai kata kesepakatan tentang Ukraina.

Bahkan, masih jauh dari kesepakatan setelah empat jam pembicaraan di Brussel pada Rabu (12/1/2022).

Namun, Barat akan membujuk Moskow untuk mengurangi kesepakatan dengan Ukraina, di mana 100.000 tentara Rusia masih berkumpul di perbatasan.

“Perbedaan kami tidak akan mudah untuk dijembatani,” kata Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, Rabu (12/1/2022).

Pada konferensi pers terpisah, Alexander Grushko, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan:

“Saya ingin mengatakan diskusi ini jujur, langsung, mendalam dan komprehensif."

"Tetapi pada saat yang sama, ada banyak perbedaan dan pertanyaan-pertanyaan mendasar.”

Perwakilan Rusia tidak berkomitmen untuk menarik kembali pasukan di perbatasan Ukraina.

Sekutu AS dan NATO menawarkan Rusia terhadap pertemuan lebih lanjut tentang keamanan Eropa, seperti dilansir The New York Times, Kamis (13/1/2022).

Rusia juga tidak menutup pintu bagi diplomasi.

Rusia telah membuat daftar yang jauh untuk jangkauannya.

Seusai NATO memperluas keanggotaan ke timur.

Moskow tidak mau mengakui Ukraina dan menolak menarik kembali pasukannya dari perbatasan.

Sikap itu, tempaknya akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin mempertimbangkan perang skala penuh dengan Ukraina.

Tetapi, tidak ada yang tahu, kecuali Putin sendiri.(*)

