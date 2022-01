SMAN 10 Fajar Harapan Kembali Gelar PASCAL, Pendaftaran Dibuka hingga 23 Januari 2022

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - SMAN 10 Fajar Harapan kembali menggelar Parade of Art, Science, and Religion (PASCAL) dengan mengusung konsep baru "Bring Back The G’old Memories".

Ini merupakan salah satu pentas unjuk kemampuan yang paling dinanti-nanti oleh pelajar. Pendaftaran sudah dibuka sejak 23 Desember 2021 hingga 23 Januari 2022.

Ketua Acara PASCAL, Sabilil Haq kepada Serambinews.com, Minggu (16/1/2022) mengatakan sama seperti tahun sebelumnya, pendaftaran PASCAL dapat dilakukan secara offline di kampus

SMAN 10 Fajar Harapan maupun online melalui tautan https://pascal.fajarharapan.web.id/ yang juga dapat ditemukan di bio Instagram @pascalfh.

Dikatakan, bagi yang berada di luar Banda Aceh dan sekitarnya, jangan takut untuk mendaftar dan melewatkan pentas unjuk kemampuan.

Sebab, penginapan dan transportasi akan disediakan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan nantinya.

"Dapat dijamin, pengalaman yang kamu dapatkan akan sangat berbeda. Jadi, tunggu apa lagi?" katanya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat ditemukan di Instagram @pascalfh atau

Situs web resmi https://pascal.fajarharapan.web.id/.

Ia menambahkan sejak pertama kali PASCAL diadakan pada 2013 hingga saat ini, forum yang diberikan kepada khalayak cukup luas, dengan konsep yang selalu baru.

"Tentu saja lomba dan persembahan yang dihadirkan selalu mengikuti dinamika pergerakan remaja. Tidak selalu menjawab soal olimpiade

di dalam kelas, khalayak juga dapat menikmati persembahan tarian atau nyanyian," sebutnya.