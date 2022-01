Robert Lewandowski Raih Pemain Pria Terbaik FIFA 2021, Cristiano Ronaldo Dapat Trofi Khusus

SERAMBINEWS.COM - Robert Lewandowski berhasil meraih penghargaan Pemain Pria Terbaik FIFA atau The Best FIFA Men's Player dalam acara The Best FIFA Football Awards 2021.

Sementara Cristiano Ronaldo mendapat trofi khusus pada acara penghargaan itu.

Untuk diketahui, kategori utama untuk pesepak bola pria dalam acara penganugerahan The Best FIFA Football Awards 2021 di Zurich, Swiss, Senin (17/1/2022), diperebutkan oleh Robert Lewandowski, Lionel Messi, dan Mohamed Salah.

Ketiganya sama-sama melakoni tahun yang fantastis di sepanjang 2021.

Lewandowski berhasil mencetak total 69 gol di semua ajang.

Sementara itu, Messi mengantarkan Barcelona menjuarai Copa del Rey dan memenangi Copa America untuk timnas Argentina.

Messi memiliki modal kemenangan di Ballon d'Or sebelum pengumuman The Best FIFA Men's Player keluar.

Megabintang Paris Saint-Germain tersebut berhasil mengalahkan Lewandowski untuk ajang Ballon d'Or.

Akan tetapi, dalam acara The Best FIFA Football Awards 2021 Messi kalah dari Lewandowski.

Lewandowski meraih gelar The Best FIFA Men's Player 2021.