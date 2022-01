Ratusan Orang Padati Pameran Artefak Rasulullah SAW di Pendopo Bupati Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Ratusan orang termasuk sejumlah pimpinan dayah, para pejabat, Minggu (23/01/2022) sore padati pendopo Bupati Bireuen melihat secara dekat pameran Artefak milik Rasulullah SAW diperlihatkan di lokasi tersebut.

Pimpinan Road Show artefak Rasulullah SAW, Hasri Harahab kepada Serambinews.com mengatakan Artefak Rasulullah SAW diperlihatkan kepada masyarakat di beberapa daerah mulai Lampung sampai Banda Aceh. Berlanjut Bireuen mulai dari kampus UNIKI Bireuen, kampus IAI Almuslim Peusangan dan Pendopo Bupati yaitu sorban, tongkat, darah bekam, janggot, rambut, tanah makam, kiswah Ka'bah, kiswah penutup makam, dan pedang Rasulullah SAW.

"Artefak yang bukan asli pedangnya adalah replika, dan artefak lain semuanya asli sebagian besar miliknya Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, jadi selain pedang, artefak lain itu original," jelas Hasri Harahap, pimpinan rombongan dari Jakarta.

Kegiatan ini digelar sebagai mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, untuk kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan rambut itu tumbuh, harusnya ada lima karena memanjang lalu dipotong dipindah ketempat lain, jelasnya.

Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH MSi, dalam kegiatan tersebut menerima penyerahan artefak berupa pedang Rasulullah SAW, secara simbolis diserahkan Waled Nuruzzahri Yahya atau lebih dikenal dengan panggilan Waled Nu.

Dalam pameran lanjutan sebelumnya telah digelar di berbagai daerah dan di Aceh termasuk Bireuen, ada 10 jenis artefak Rasulullah SAW, diperlihatkan panitia ke masyarakat, setelah kain penutup artefak dalam kaca itu buka satu persatu oleh Bupati dan pejabat terkait.(*)

