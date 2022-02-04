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VIDEO POPULER BAHASA ACEH Artefak Rasulullah SAW, Makam Menteri Era Kesultanan Aceh, Ricis di Banda

Syedara lon, lage' bak uroe Seunin, kali nyoe tanyoe ta bahas loem video populer bak' kanal Serambi on TV.

Penulis: Syamsul Azman | Editor: Muhammad Hadi

SERAMBINEWS.COM - Syedara lon, lage' bak uroe Seunin, kali nyoe tanyoe ta bahas loem video populer bak' kanal Serambi on TV.

Video yang na di YouTube, Facebook, Instagram ngen TikTok Serambi Indonesia.

Video populer bahasa Aceh nyoe'nyankeuh video-video dalam nanggroe yang lhe di kalon.

Kali nyoe, video yang lhee' di kalon le masyarakakt yang phon mengenai

Pameran Artefak Peninggalan Rasulullah SAW di Banda Aceh

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Zawiyah Nurun Nabi geupeget acara Grand Maulid ngen Pameran Artefak atau benda peninggalan Rasulullah, uroe Sabtu (22/1/2022).

Pameran benda bersejarah dimulai dari poh 10 sampe seupot.

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Ketua Yayasan Nurun Nabi Tgk H Jamhuri Ramli bak Serambi geukeun benda-benda yang dipamerkan nyankeuh benda yang toem' melekat bak Rasulullah.

Artefak nyan adalah koleksi dari Prof Abdul Manan, sidroe ureng arkeolog.

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video populer
Bahasa Aceh
Artefak Rasulullah SAW
makam kuno
Menteri Era Kesultanan Aceh
Ria Ricis
Teuku Ryan
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