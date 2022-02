MTsN Model Raih Juara Umum Flash dan Pascal 2022

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – MTsN 1 Model Banda Aceh Sabet juara umum pada kompetisi berbeda, masing-masing Future Language and Art for Smart Student of High School (Flash) yang diselenggarakan SMAN Modal Bangsa di lingkungan sekolah tersebut pada Rabu-Sabtu (2-5 Feb 2022), dan Parade Of Art, Science and Religion (PASCAL) di SMAN 10 Fajar Harapan sejak Kamis hingga Senin (27-31 Januari 2022).

Ajang bergensi tingkat provinsi aceh berlangsung dengan persaingan ketat dari ribuan peserta seluruh Aceh mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, pelajar utusan MTsN 1 Model Banda Aceh berhasil menyabet 24 medali lomba, di antaranya 14 medali pada kegiatan Flash di antaranya 8 Juara 1, masing-masing diraih Ghazy Al Harits, M.Fairuz Al Fawas, Khalisa bidang Cerdas Cermat, M Naufal Quraisy Ambiya bidang MTQ Putra.

Kemudian Silma Ratu Syahrana pada MTQ Putri, Nayyara Ash Shafa cabang Story Telling, M Naufal Akbar bidang Mosa Speed Counting, Khalisa bidang MOC Matematika, Alya Zhafira Azka cabang Speech, dan Dita Azzuhra cabang lomba MOC Bahasa Inggris.

“Selanjutnya tiga perolehan Juara 2 diraih Nurul Fakrina bidang MOC Matematika, M Thariq Kasim bidang MOC Fisika, Zia Maharani MOC Bahasa Inggris dan tiga Juara 3 diperoleh Alya Zhafira Mosa Speed Counting, Mazaya As-Shita MOC Biologi dan Tijan Al-Darary dari bidang Lomba MOC Bahasa Inggris,” ungkap Humas MTsN Model Banda Aceh, Tarmizi SPd, Selasa (8/2/2022).

Sedangkan pada kegiatan Pascal, perwakilan siswa-siswi MTsN 1 Model Banda Aceh meraih 10 medali/trophy masing-masing juara 1 cerdas-cermat dan komsi fisika

Dilanjutkan juara 2 cabang lomba Counting Contest, MTQ putri, Komsi Biologi. Sedangkan juara tiga masing-masing cabang Komsi Bahasa Inggris, Komsi Fisika, MTQ Putra, cabang MHQ dan Komsi Matematika.

“Proses tidak mengkhiati hasil. Ini kabar yang baik diawal tahun 2022. Terimakasih kepada anak-anak kami, pendamping, dan pembina yang sudah mengharumkan nama madrasah. Semua ini berkat kerjasama dan dukungan semua pihak sehingga membuahkan hasil yang terbaik,” ujar Kepala MTsN 1 Banda Aceh, Junaidi Ibas didampingi Ketua Komite Ir H Mukhlis Djakfar MM, Wakil Kepala bidang Kesiswaan Armaidi MPd dan Koord Lomba, Isriani SAg.(*)

