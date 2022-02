VIDEO Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Sedangkan Cabai Dan Tomat Masih Stabil Di Pasar Lambaro

SERAMBINEWS.COM - Harga minyak goreng di kawasan Aceh Besar dalam dua bulan terakhir terus melambung.

Hal ini telah mengusik hati para pemilik warung dan penjual jajanan di wilayah paling barat Indonesia itu.

Misalnya, harga minyak goreng curah dari sebelumnya Rp16.000 per kg, sekarang naik menjadi Rp20.000 per kg.

Lalu minyak goreng kemasan kualitas sedang dari sebelumnya Rp18.000 per kemasan (ukuran 0,8 kg), kini menjadi Rp20.000. Kemudian minyak goreng kemasan kwalitas bagus dari Rp20.000 per kemasan (ukuran 0,8) kg, sekarang menjadi Rp 23.000 hingga 25.000 per kemasan.

Sementara itu, Harga bawang merah dan cabai merah di tingkat pedagang grosir dan ecer memasuki minggu kedua Februari 2022 ini masih relatif stabil.

Cabai merah bertahan pada harga Rp 18.000 – Rp 20.000/Kg, sedangkan bawang merah Rp 28.000 – Rp 30.000/Kg, cabai rawit tetap tinggi di atas Rp 30.000/Kg.

Untuk tomat naik dari harga Rp 12.000 per kilogram naik menjadi Rp 14.000 Perkilogram.

Editor: Aldi Rani

Narator: Siti Masyithah

