Kompak Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy Pakai Produk Perawatan Jadi Sorotan, Ada Apa?

SERAMBINEWS.COM - Pernikahan Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti berakhir di meja perceraian.

Bercerai dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti terus melakukan perawatan wajah agar terlihat cantik, mempesona dan memikat dengan salah satu produk kecantikan.

Uniknya di waktu yang sama, Jonathan Frizzy juga memakai produk perawatan tubuh yang dipakai Ririn Dwi Arianti.

Akhirnya Ririn Dwi Ariyanti bisa berbahagia menjalani kehidupan.

Dikarenakan Ririn Dwi Ariyanti sudah bercerai dengan Aldi Bragi.

Sehingga Ririn Dwi Ariyanti bebas untuk memilih pasangan pria idamannya.

Tak hanya itu Ririn Dwi Ariyanti semakin bahagia setelah Aldi Bragi tidak satu rumah lagi.

Kini Ririn Dwi Ariyanti melakukan perawatan kecantikan yang dinilai mewah.

Selain itu Ririn Dwi Ariyanti menyebut produk kecantikannya adalah jodohnya, dilansir instagram ririndwiariyanti, Sabtu (12/2/2022).

"Lets #Glowtogether with Scarlett, and make us Glowing Together," tulis instagram ririndwiariyanti.