MTsN Model Banda Aceh Kembali Gelar Marssal, Waktu Pendaftaran 2 Hari Lagi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - MTsN 1 Model Banda Aceh kembali menggelar Madrasah for Religion, Science, Sport, Art & Language (Marssal-8) ajang tahunan dalam rangka silaturahmi, unjuk kreativitas, dan prestasi bagi siswa-siswi SD/MI/SMP/MTs di Banda Aceh dan sekitarnya.

Pendaftaran kompetisi tersebut dibuka hingga Sabtu (19/2/2022).

Kepala MTsN 1 Banda Aceh Junaidi Ibas SAg MSi didampingi Ketua Panitia Armaidi MPd mengatakan, Marssal tahun ini mengangkat tema "The Brightest Stars For The Future" akan berlangsung pada 21 sampai dengan 24 Februari 2022 dan dijadwalkan dibuka oleh Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT, Senin(21/2/2022).

Menurut Humas MTsN 1 Model Banda Aceh Tarmizi S.Pd, ajang bergengsi tersebut memperebutkan piala bergilir kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi Aceh dan juara umum 1, 2, dan 3 dengan memperebutkan 25 cabang yang dilombakan.

Masing-masing tingkat SD/MI: Cerdas cermat, olimpiade matematika, olimpiade sains, MTQ (putra/putri), tahfiz Qur'an (putra/putri), kaligrafi, story telling, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, counting contest, spelling bee, rebana, tenis meja (putra/putri), lomba expo sains eksperimen.

Sedangkan tingkat SMP/MTs; karya tulis ilmiah (KTI), olimpiade matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan drumband (solo).

Menurut Tarmizi, peserta peraih prestasi terbaik akan mendapatkan golden ticket masuk MTsN 1 Model Banda Aceh tahun pelajaran 2022-2023, di samping mendapatkan tropi, uang pembinaan, dan sertifikat peserta.

“Dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu, para peserta diharapkan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan," pungkas Armaidi yang juga Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.(*)