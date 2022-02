Bunga Citra Lestari Unggah Foto Bersama Almarhum Suami

Penyanyi Bunga Citra Lestari mengunggah foto mesra dengan almarhum suaminya, Ashraf Sinclair, di akun Instagram pribadinya, Jumat (18/2/2022).

Foto tersebut dibagikan Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL ini bertepatan dengan dua tahun kepergian suaminya.

"Once upon a time in Paris," tulis Bunga Citra Lestari dikutip Kompas.

com dari Instagram @bclsinclair, kemarin.

Dalam foto yang diabadikan di Paris, Prancis itu, BCL tampak bersandar ke tepi balkon.

Sementara Ashraf berdiri di hadapan BCL dengan satu tangan menepi ke dinding balkon.

Meski berdekatan, baik BCL maupun Ashraf keduanya tak saling menatap.

Foto tersebut menjadi unggahan pertama BCL pada hari peringatan dua tahun kepergian suaminya.

Dalam Instagram Story-nya, BCL membagikan ulang unggahan keluarga dan teman-teman yang turut memperingati dua tahun kepergian suaminya itu.

Sebelumnya, ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman juga mengunggah foto putranya di Instagram.