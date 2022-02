Adu Mulut dengan Pelatih Persiraja, Rahmad Darmawan Ungkap Isi Ucapan Sergio Alexandre

SERAMBINEWS.COM - Pertandingan Persiraja Banda Aceh vs Barito Putera yang berakhir imbang 1-1, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (27/2/2022) berlangsung cukup panas.

Bahkan ada sempat terjadi ketegangan antarpelatih kedua kubu.

Pada laga pekan 28 Liga 1 2021/2022 tersebut, Persiraja Banda Aceh sempat unggul lenih dulu lewat gol yang dicetak oleh Jabar Sharza (menit ke-54).

Sementara gol balasan Barito Putera diciptakan Rafael Silva (62').

Pada pertandingan ini diwarnai insiden adu mulut antara kedua pelatih, Rahmad Darmawan dan Sergio Alexandre ketika laga memasuki menit ke-63.

Sergio Alexandre melontarkan kalimat tuduhan ke Barito Putera dan mengundang reaksi Rahmad Darmawan.

Kata-kata itu keluar dari mulut Sergio Alexandre karena merasa kesal dengan kepemimpinan wasit.

RD mengungkap, pelatih Persiraja menuding Barito Putera membayar wasit.

"Karena dia berbicara how much Barito (Putera) pay for refree (berapa Barito membayar wasit, red), itu wajah dia (Sergio Alexandre) ke saya," ucap Rahmad Darmawan.



"Maka saya respons, harusnya anda sebagai pelatih profesional tidak boleh seperti itu," sambung mantan pelatih Persija Jakarta itu.