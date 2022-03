Polisi Limpahkan Sembilan Tersangka Kasus Perdagangan Anak di Aceh Utara

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Sembilan tersangka yang terlibat kasus perdagangan anak beberapa waktu lalu pada Selasa (1/3/2022) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara.

Mereka dilimpahkan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Polres Aceh Utara setelah berkas yang dilimpahkan polisi ke jaksa sebelumnya, sudah dinyatakan lengkap unsur materi dan formil atau P21.

Sembilan tersangka yang terlibat dalam kasus eksploitasi anak itu masing -masing, MY (45), AS (28), AR (63), AM (51), IS (68), YN (53), IB (51), RZ (54), dan NR (61).

Mereka berasal dari empat, yaitu dari Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

Baca juga: Haji Uma Minta Toke Boat tak Lagi Libatkan Anak di Bawah Umur sebagai ABK

Kemudian dari Kecamatan Madat dan Kecamatan Pante Bidari dari Kabupaten Aceh Timur.

Diberitakan sebelumnya, seorang remaja putri berusia 16 tahun di Kabupaten Aceh Utara menjadi korban rudapaksa dan perdagangan anak.

Pengungkapan kasus itu berawal setelah polisi menerima laporan dari ayah korban pada 14 Desember 2021, tentang dugaan jarimah atau dugaan rudapaksa terhadap anak.

Saat itu ayah korban mendapat informasi dari seorang warga anaknyayang masih berusia remaja sudah hamil.

Lalu ayah korban langsung pulang untuk menemui anaknya itu untuk menanyakan hal tersebut.