Harga Telur Ayam di Sabang Mulai Naik

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Harga telur ayam ras di pasar tradisional Sabang mengalami kenaikan, Rabu (3/3/2022).

Salah seorang pedagang, Akmal mengatakan kepada serambinews.com harga telur ayam ras kini mencapai Rp 40.000 per lempeng.

Harga telur ayam ras saat normal diketahui berada di harga Rp 35.000 per lempeng. Kenaikan harga telur ayam itu sudah berlangsung satu minggu terakhir.

Menurut Akmal, setiap menjelang ramadhan harga bahan dapur mengalami kenaikan harga seperti kenaikan harga pada telur ayam ras.

Selanjutnya, kenaikan harga juga terjadi di cabai merah yang sebelumnya Rp 30.000 per kilogram menjadi Rp 45.000 kilogram, tomat medan yang sebelumnya Rp 12.000 kilogram menjadi Rp 20.000 dan kentang sedang saat ini di harga Rp 12.000.

Namun harga minyak goreng beraneka kualitas justru mulai turun setelah beberapa bulan menanjak. Minyak goreng kemasan merek sovia 2 liter berada di harga Rp 30.000 per dua liter yang sebelumnya Rp 40.000 per dua liter dan minyak goreng curah jatuh menjadi Rp 16.000 kilogram yang sebelumnya Rp 21.000 per kilogram.(*)

Baca juga: Sempat Terpuruk, Harga Telur Ayam Kembali Naik