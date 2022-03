VIDEO Harga Emas di Takengon Naik, Penjual Sebut karena Perang Rusia dan Ukraina

Laporan Bagus Setiawan | Aceh Tengah



SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Harga emas di Takengon, pada kamis (3/3/2022) merangkak naik.



Salah seorang penjual emas, Juanda menyampaikan, kenaikan harga hingga Rp. 10.000, seperti emas london menyentuh harga Rp. 790.000 per gram.



Untuk emas jenis antam mengalami kenaikan signifikan dalam minggu ini, dari sebelumnya di harga Rp. 860.000 per gram, kini mencapai Rp. 960.000 per gram.



Sedangkan jenis emas 22 atau emas paon, harganya masih stabil di harga Rp. 500.000 per gram.



Juanda menyebut, kenaikan harga emas ini juga dipicu karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Sedangkan penyebab di lokal, karena mulai mendekati lebaran. (*)

Narator: syita

Video Editor: Hari Mahardhika