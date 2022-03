AMSA USK Jadi Tuan Rumah Kegiatan National Exchange

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Asian Medical Student Association (AMSA) Fakultas Kedokteran (FK) Unsyiah memperingati Hari Diabetes Sedunia di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Sabtu (16/11). International Diabetes Federation (IDF) dan World Health Organization (WHO) memprakarsai peringatan tersebut tiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian dan ajakan mencegah penyakit diabetes. SERAMBI/BUDI FATRIA

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Asian Medical Students' Association (AMSA) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh mengadakan National Exchange dengan tema GLIDE (Get to Know Disaster Relief Medicine). Kegiatan ini merupakan pertukaran pelajar nasional dari member AMSA-USK, AMSA-Untar, AMSA-Untad.

Kali ini AMSA-USK menjadi tuan rumah pertama pada Sabtu (5/3/2022). Acara tersebut merupakan rangkaian pertama dari CREATE (Consolidating Diversity Through Collaboration) tahun 2022 yang dicanangkan dan dikhususkan bagi member AMSA - Universitas Syiah Kuala beserta AMSA - Universitas Tarumanegara dan AMSA - Universitas Tadulako selaku universitas kolaborasi.

GLIDE diadakan dengan tiga fokus utama, yaitu Academic Session, Sociocultural Session, dan Community Service Session. Kegiatan ini terdiri lebih dari 15 rangkaian acara serta melibatkan 60 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran dan merupakan member AMSA yang terpilih sebagai delegasi dari ketiga universitas yang saling berkolaborasi tersebut.

“Melalui kegiatan ini, AMSA - Universitas Syiah Kuala ingin meningkatkan pengetahuan delegasi terkait kedokteran bencana dan mengajak delegasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan wawasan masyarakat terkait manajemen bencana,“ kata Ketua Pelaksana GLIDE, Nailah Azka dalam keterangan tertulis yang diterima Serambinews.com, Selasa (8/3/2022).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran USK, dr Subhan Rio Pamungkas SpKJ (K) menyampaikan bersamaan dengan adanya Universitas Tarumanegara dan Universitas Tadulako, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi jembatan untuk saling berkolaborasi dan networking. Sebab, hal tersebut sangat diperlukan untuk perkembangan di kemudian hari.

Representative AMSA-USK, Medika Bintang menambahkan dengan diselenggarakannya National Exchange ini, pihaknya berharap para delegasi yang berpartisipasi dapat menikmati rangkaian acara yang disuguhkan, serta bisa saling mengenal dan dekat dengan teman-teman baru antar delegasi dari AMSA-universitas meskipun penyelenggaraannya dilakukan secara virtual.

Tidak hanya pertemuan semata, kegiatan kerja sama trilateral ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi member AMSA yang berpartisipasi agar dapat menjalin interaksi antar sesama, memperkaya pengetahuan terutama terkait grand theme yaitu manajemen kebencanaan, dan mendapat pengalaman baru.

Salah satu rangkaian acara dalam pelaksanaan GLIDE ini adalah Grand Lecture dengan judul “Disaster Management: Medical Professional Perspective”. Sesi Academic ini terdiri atas penyampaian materi oleh Dr dr Safrizal Rahman MKes SpOT, dilanjutkan dengan Focus Group Discussion di breakout room, lalu ditutup dengan games yang masih terkait dengan Disaster Relief Medicine.

Selain itu, kegiatan ini juga terdiri dari rangkaian acara seperti, 1001 Acehnese Cuisine dalam rangka memperkenalkan kuliner khas Aceh, Meuhim Bahasa Aceh yang bertujuan sebagai media belajar bahasa Aceh bagi para delegasi, Campaign yang dilakukan sebelum acara oleh para peserta terkait kebencanaan, serta Friendship Hour untuk mempererat relasi delegasi satu sama lain.(*)