Grand Bayu Hill Hadirkan Promo, Mulai dari Buy One Get One Hingga Harga Menu Resto Rooftof Termurah

Laporan Romadani | Aceh Tengah

SERAMBINEWS.COM, TAKENGON - Hotel Grand Bayu Hill Takengon menghadirkan sejumlah promo menarik untuk pengunjung hotel dan masyarakat setempat.

Hal ini diungkapkan Food & Beverage Manager Hotel Grand Bayu Hill Takengon Hendrik kepada Serambinews.com, Sabtu (25/6/2022)

Salah satu promo yang dihadirkan Grand Bayu Hill Takengon adalah 'buy one get one' untuk menu minuman jus yang tersedia di resto Rooftof Grand Bayu Hill.

Promo yang satu ini bersifat setiap pembelian satu jus maka akan mendapatkan satu jus kembali secara gratis.

Pihak Hotel Grand Bayu Hill Takengon akan membagi vocher buy one get one kepada masyarakat setempat dan tamu hotel yang menginap.

Selain vocher buy one get one, Grand Bayu Hill Takengon juga memberikan potongan harga sebesar Rp 50.000 untuk menikmati setiap menu di resto Rooftof hotel.

Potongan harga Rp 50.000 berlaku untuk pembelian minimal Rp 200.000 untuk makan dan minum di lantai lima Hotel Grand Bayu Hill Takengon.

Pihaknya juga sudah menyediakan vocher untuk dibagikan kepada masyarakat, untuk pelajar dan mahasiswa.

Hendrik menjelaskan promo tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Rooftof Grand Bayu Hill Takengon tersedia untuk umum

"Selama ini ini kan orang mengira Rooftof ini banyak kalangan tertentu badan tamu menginap, tapi sebenarnya tidak, Rooftof ini memang tersedia untuk umum," jelasnya.

Selain itu, harga menu di Rooftof sudah bersahabat ditambah lagi dengan voucher setiap transaksi langsung dipotong Rp 50.000. "Harganya juga sudah bersahabat, bisa dinikmati oleh semua kalangan," terangnya.(*)

