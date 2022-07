Arsenal Resmi Dapatkan Gabriel Jesus dari Manchester City, Gaji Naik 2 Kali Lipat

SERAMBINEWS.COM - Gabriel Jesus resmi diboyong Arsenal dari Manchester City di bursa transfer musim panas.

Winger Manchester City, Gabriel Jesus, dilaporkan sepakat bergabung ke Arsenal dengan biaya transfer senilai 45 juta pounds (sekitar Rp818 miliar).

Arsenal dipastikan bakal mendaratkan Gabriel Jesus dari Manchester City pada musim panas 2022.

Pasalnya, pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi kesepakatan tersebut dengan kalimat saktinya, "Here we go."

Romano mengeklaim bahwa The Gunners memboyong Gabriel Jesus dengan biaya transfer senilai 45 juta pounds atau setara dengan Rp818 miliar.

Arsenal juga akan memagari penyerang sayap timnas Brasil itu dengan durasi kontrak selama lima tahun di Emirates Stadium.

Artinya, Gabriel Jesus bakal berkostum Arsenal hingga Juni 2027.

"Gabriel Jesus ke Arsenal, ini dia! Persyaratan pribadi sepenuhnya disetujui dengan agennya Marcelo Pettinati dan dua rekannya," demikian twit Fabrizio Romano seperti dikutip BolaSport.com dari Twitter pribadi Romano.

"Gabriel menandatangani hingga 2027, itu 100 persen sudah selesai."