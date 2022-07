Paulo Dybala Sepakat Gabung AS Roma, Pelatih Jose Mourinho Jadi Faktor Kunci

SERAMBINEWS.COM - Paulo Dybala dikabarkan telah setuju merapat ke AS Roma setelah Inter Milan terlihat mundur dari perburuan.

Masa depan Paulo Dybala segera menemui titik terang.

Pemain berkebangsaan Argentina itu dilaporkan setuju bergabung dengan salah satu raksasa Italia, AS Roma.

Paulo Dybala dilaporkan telah sepakat untuk bergabung dengan AS Roma hingga 2025.

Pelatih I Giallorossi, Jose Mourinho, menjadi kunci dari transfer tersebut.

Paulo Dybala dipastikan bakal menjadi milik AS Roma pada bursa transfer musim panas 2022.

Pasalnya, pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi bahwa Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma lewat kalimat saktinya, "Here we go".

Kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di AS Roma.



Artinya, Dybala bakal berseragam I Giallorossi hingga Juni 2025.

Dybala sendiri merapat ke AS Roma dengan status bebas transfer alias gratis.