Hasil New York Red Bull Vs Barcelona: Blaugrana Menang 2-0, Dembele Beraksi Lagi

Penyerang Barcelona Ousmane Dembele mencetak gol ke gawang New York Red Bulls dalam laga pramusim yang berlangsung di Red Bull Arena, Harrison, New Jersey, Amerika Serikat, pada Minggu (31/7/2022) pagi WIB.(AFP/IRA L. BLACK)

SERAMBINEWS.COM - Penyerang berkebangsaan Perancis Ousmane Dembele kembali menunjukkan aksi gemilang ketika membantu Barcelona menang 2-0 atas klub peserta Major League Soccer (MLS), divisi teratas Liga Amerika Serikat, New York Red Bulls.

Laga New York RB vs Barcelona dalam rangkaian pramusim menjelang kompetisi 2022-2023 itu berlangsung di Red Bull Arena, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (31/7/2022) pagi WIB.

Dalam laga kali ini, Ousmane Dembele dipercaya tampil sebagai starter.

Dia menempati tiga posisi terdepan bersama Raphinha dan Robert Lewandowski.

Dembele tampil mengancam di lini depan Barcelona.

Dia menciptakan sejumlah peluang sebelum memecah kebuntuan pada menit ke-40.

Dalam prosesnya, Dembele bekerja sama dengan Raphinha untuk membobol gawang New York RB yang dikawal oleh kiper 25 tahun asal Brasil, Carlos Coronel.



Lewat proses gol tersebut, Dembele kembali menunjukkan kegemilangannya dalam menembus dan merusak pertahanan lawan.

Sebelumnya, penyerang berusia 25 tahun itu juga menjadi momok utama saat tampil dalam laga pramusim kontra Juventus, Rabu (27/7/2022).

Kala itu, Dembele mencetak dua gol dengan proses serupa.